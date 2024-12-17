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Ordu'da Kur'an Kursu Öğrencileri 'Mevlana Haftası' Etkinliğinde Sahne Aldı

Ordu'da Kur'an Kursu Öğrencileri 'Mevlana Haftası' Etkinliğinde Sahne Aldı
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Ordu'da düzenlenen 'Mevlana Haftası' etkinliğinde 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri, Hz. Mevlana'yı çeşitli gösterilerle anlattı. Program, Kur'an-ı Kerim okumanın ardından semazen gösterileri ile sona erdi.

Ordu'da, ' Mevlana Haftası' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri, hazırladıkları gösteriler ile Hz. Mevlana'yı anlattı.

Ordu İl Müftülüğü bünyesinde hizmet veren Karşıyaka 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri, 7-17 Aralık Mevlana Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi. Ordu Kültür ve Sanat Merkezi konferans salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte kurs öğrencileri Kur'an-ı Kerim okuyarak programın açılışını gerçekleştirdi.

Altınordu İlçe Müftüsü Abdullah Söylemez, programın açılışında yaptığı konuşmada, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın en güzel yaptığı işlerden bir tanesi 4-6 yaş Kur'an kurslarımız. 10 yıllık bir serüven ama çok faydalı, çok kıymetli neticeleri olan bereketli bir çalışmayı beraberce yürütüyoruz. Her kursumuz önemli bir etkinliği o haftada meydana getiriyor ve sahnede sergiliyor. Bu kapsamda Karşıyaka 4-6 Yaş Kur'an Kursumuz 'Mevlana Haftası' dolayısıyla Hz. Mevlana'yı bize işliyorlar. Bütün bu etkinliklerin esas gayesi Mevla'mızı tanımak ve bulmak" dedi.

Konuşmanın ardından Kur'an kursu öğrencileri tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sunuldu, Hz. Mevlana'yı anlatan sözler söyledi, semazen gösterileri sundu.

Program, semazen gösterilerinin ardından sona erdi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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