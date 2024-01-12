Ordu'da Katı Atık Bertaraf Tesisi Protesto Edildi

GENÇAĞA KARAFAZLI

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde çevre dernekleri ve vatandaşlar, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin (OBB) kirli suları dereye karışan Katı Atık Bertaraf Tesisi'yle ilgili mahkeme kararına uymamasını protesto etti. Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, "Hepimiz burada kar kış demeden çadırlar içerisinde mücadele ettik. Neden, çünkü burada yaylada suların kirlenmemesi için, hayvanların ölmemesi için özellikle bunun yapılmasının yanlış olduğunu defalarca kendilerine ilettik, dilekçeler verdik, davalar açıldı fakat bunları dikkate almadılar" dedi.

Çaybaşı'nda Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne yönelik tepkiler devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin mahkeme kararına uymaması ve kirliliğin artması üzerine Park Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya Ordu Çevre Derneği yöneticileri, CHP, İYİ Parti, Emek Partisi temsilcileri, bazı STK temsilcileri ve bölge halkı katıldı. Basın açıklamasının ardından yurttaşlar mahkeme kararının uygulanması için Çaybaşı Kaymakamlığı'na dilekçe verdi.

"MAHKEME KARARLARINA UYMAMANIN CEZASI İKİ YILDIR"

Mahkeme kararlarının uygulanmamasının suç olduğunu ifade eden Avukat Emrah Duman, "İlgili yasaya göre 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır denilmekte olup bu suç görevi kötüye kullanma suçudur. Buradan Ordu Büyükşehir Belediyesi yetkililerine yüksek sesle son defa uyarıyoruz; gereğini yapın, mahkeme kararını derhal uygulayın" dedi.

"HAYVANLARIN ÖLMEMESİ İÇİN DİLEÇELER VERDİK"

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül ise şunları söyledi:

"Hepimiz burada kar kış demeden çadırlar içerisinde mücadele ettik. Neden, çünkü burada yaylada suların kirlenmemesi için, hayvanların ölmemesi için özellikle bunun yapılmasının yanlış olduğunu defalarca kendilerine ilettik, dilekçeler verdik davalar açıldı, fakat bunları dikkate almadılar. Buradaki halkı, bizleri tanımadılar ve buralarda defalarca kez kuşlar öldü, balıklar öldü. Bunlarla ilgili Ordu Çevre Derneği olarak iki defa Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne dilekçe verdik, iki defa da buradaki yurttaşlarımız dilekçe verdi. Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne verilen taahhütlerine uyulmadı. 'Çevre kirlenmiştir hayvan ölümleri de mevcuttur hatta buradaki son olayda havuzun patlaması sonucunda içme sularına zehir atık karışmıştır, insanların da zehirlenmesi söz konusudur' diye avukatımız tarafından İl Sağlık Müdürlüğü'ne dilekçe verildi. Onlar da incelemeye gelecekler. Olay bu boyuttayken tesisin lisansının iptal edilmesi için bu davayı avukatımız anlattığı çerçevede iptal edilme kararı aldı, bölge idare mhkemesi de aynı şekilde onadı."

NE OLMUŞTU?

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde yapılan çöp tesisinin kuruluş sürecinde bölge halkı, üç ay boyunca direniş çadırı kurarak tepkilerini dile getirmişti. Bütün bu tepkilere rağmen tesisin yapımı tamamlanmış ve tesisin açılışından sonra da tesisteki çöpler ve kirli suların ormanı ve dereleri kirletmesi üzerine yurttaşlar da şikayette bulunmuştu. Dört kez ceza uygulanmış, ardından bölge halkı adına temsilen üç kişinin açtığı 'lisansın iptali' davası sonucunda mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Mahkemenin bu kararına rağmen OBB çalışmalarına devam etti.