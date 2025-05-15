Ordu'da Kamyon Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ordu'da Kamyon Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Ordu'nun Akkuş ilçesinde iki kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu Adem Ateş hayatını kaybederken, Orhan Aktaş ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'da 2 kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ORDU - Ordu'nun Akkuş ilçesinde 2 kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralandı.

Kaza, ilçenin Gökçebayır Mahallesi'nde dün saat 20.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adem Ateş yönetimindeki 52 ADM 056 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Orhan Aktaş'ın kullandığı 60 ACN 021 plakalı kamyon çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Adem Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer sürücü Orhan Aktaş ise ağır yaralı olarak olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT GÜNGÖR - Yerel
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