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Ordu’da Kalkan Balığı Avı Yasağına Uymayan Ağa El Konuldu

Ordu’da Kalkan Balığı Avı Yasağına Uymayan Ağa El Konuldu
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Ordu'da, kalkan balığı avının yasak olduğu tarihlerde denizde serili olarak tespit edilen kalkan ağına el konuldu. Ağa takılan balıklar ise canlı olarak suya bırakıldı.

Ordu'da, kalkan balığı avının yasak olduğu tarihte denize serili olarak tespit edilen ağa el konuldu, balıklar ise canlı olarak suya bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri, yaptıkları denetimlerde denizde kalkan ağının serili olduğunu tespit etti. Ekipler, kalkan ağına el koyarken, bu ağa takılan balıkları ise canlı olarak suya geri bıraktı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bütün karasularımızda 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtasıyla kalkan balığı avcılığı yasaktır. Bu kapsamda Su Ürünleri Kontrol görevlilerimiz tarafından, ilimiz deniz sahasında yapılan denetimlerde denize serili olarak tespit edilen kalkan ağına el konulmuştur. Ayrıca ağlara takılan kalkan balıkları canlı olarak suya geri salınmıştır" denildi.

Öte yandan ekiplerin denetimlerine devam edecekleri belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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