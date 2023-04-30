Ordu'da gözü dönen kadın, tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayıp tabanca ile vurarak öldürdü

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayıp tabanca ile 5 el ile ateş ederek öldürdü. Kadın, olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim oldu.

İlçenin Keş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Merve K. ile erkek arkadaşı Cengiz Pehlivan arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonrası Merve K. yanında bulunan bıçakla ve silahla Pehlivana saldırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerine 5 adet kurşun ve bıçak darbesi isabet eden Cengiz Pehlivan olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Pehlivan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Merve K. olay yerine gelen Ünye ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.