Optisyenler Kamuya Atama İstiyor

Optisyenler Kamuya Atama İstiyor
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Diyarbakır'da yapılan açıklamada, 21. Bölge Güneydoğu Optisyenler Gözlükçüler Odası Başkanı Abdurrahim Erdoğan, optisyenlerin kamuya atanabilmesi için Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını bildirdi. Eğitimin yeterliliğine dikkat çeken Erdoğan, mezun olan optisyenlerin iş bulamadığını ve yeterli sayıda atama yapılmadığını vurguladı.

21. Bölge Güneydoğu Optisyenler Gözlükçüler Odası Başkanı Abdurrahim Erdoğan, optisyenlerin de kamuya atanabilmesi için Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunduklarını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı, eylül ayında 15 bine yakın sağlık personeli ve sözleşmeli kamu personeli alınacağına dair duyuru yaptı. Konuyla ilgili

Diyarbakır'da açıklamalarda bulunan 21. Bölge Güneydoğu Optisyenler Gözlükçüler Odası Başkanı Abdurrahim Erdoğan, optisyenlerin üniversitelerde göz anatomisi, fizyolojisi, kontakt lens uygulamaları, acil ve ilk yardım gibi pek çok alanda eğitim aldığını hatırlatarak, "Mezun olan genç optisyenlerimiz mağazalar dışında çalışma imkanı bulamıyor. Oysaki aldıkları eğitim ve sahip oldukları bilgi birikimiyle kamuda görev alabilecek yeterlilikteler" dedi.

Daha önce yapılan başvurularla sınırlı sayıda optisyenin kamuya atandığını belirten Erdoğan, yılda ortalama 4 bin ila 5 bin optisyen mezun olmasına rağmen atamaların oldukça yetersiz kaldığını söyledi. Erdoğan, optisyenlerin kamu kurumlarında özellikle göz doktorlarının yanında, sağlık müdürlüklerinde ve optik mağazalara yönelik denetim ekiplerinde görev alabilecek nitelikte olduğunu ifade etti. Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunan Erdoğan, "Genç optisyenlerimizin hakkı olan atamaların sayısının artırılmasını, meslektaşlarımızın kamuda istihdam edilerek hak ettikleri değeri görmelerini istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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