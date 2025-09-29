Haberler

Optik Uzmanından Gözlük Seçimi İçin Önemli Uyarılar

Optik Uzmanından Gözlük Seçimi İçin Önemli Uyarılar
Optik uzmanı Medine Alıcı, bilinçsizce alınan gözlüklerin göz sağlığına zarar verebileceğini belirterek doğru gözlük seçiminde UV filtresi ve mavi ışık korumasının önemine dikkat çekti.

Optik uzmanı, bilinçsizce alınan gözlüklerin göz sağlığına zarar verebileceğini belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Göz sağlığını korumak için doğru gözlük seçiminin büyük önem taşıdığını belirten optik uzmanı Medine Alıcı, özellikle dijital pazar yerlerinde satılan gözlüklerin ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti. UV koruması olmayan gözlüklerin zararlı ışınları engellemek yerine daha da artırabildiğini vurgulayan Alıcı, aynı zamanda kullanılan plastik ham maddelerin cilde zarar verebildiğini ifade etti. Mavi ışık filtresi olmayan gözlüklerin de uzun vadede uyku düzeni ve görme sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini söyledi.

"Göz sağlığı için UV filtre oldukça önemli"

Sağlık açısından gözlüklerin kalitesini belirleyen unsurlara değinen Medine Alıcı, "UV filtresi hem yansımayı engeller hem de güneşten gelen zararlı ışınlara karşı koruma sağlar. Özellikle Açık renkli gözlü olanlar, öğrenciler, gençler ve açık havada çalışanların UV filtreli camları tercih etmesi göz sağlığı için oldukça önemli" diye konuştu.

"Yoğun ışık altında çalışanlar mavi filtreli gözlük kullanmalı"

Dijital ışığın olumsuz etkilerinden bahseden Alıcı, "Mavi ışık filtresi, bilgisayar, tablet ve telefon gibi cihazlardan yayılan yapay ışınlara karşı koruma sağlar. Bu filtre uyku düzeninin bozulmasını ve göz numarasının artmasını bir nebze engelleyebilir. Özellikle öğrenciler, öğretmenler, bilgisayar başında çok çalışanlar, yoğun ışık altında çalışanlar mavi filtreli kullanmalı" ifadelerini kullandı.

"Dijital pazar gözlükleri sağlık riski taşıyor"

Satın alma konusunda vatandaşları uyaran Optik Uzmanı Alıcı, "Dijital pazar yerlerinde satılan gözlüklerin çoğu UV korumasına sahip değil. Üstelik zararlı plastik içerikleri hem göz hem de cilt sağlığı için risk oluşturuyor" dedi. - ESKİŞEHİR

