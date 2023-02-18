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Önce üniversite öğrencisi oğlunu göçük altından çıkardı, şimdi ders notlarını arıyor

Yerel Haberler

Adıyaman'da üniversite öğrencisi oğlunu göçük altından çıkartan baba, aynı enkazın altında şimdi de hastanede tedavisi devam eden oğluna ait ders notları ve projelerini arıyor. Oğlunun bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencisi olduğunu söyleyen Hasan Atay, "Ders notlarının olduğu USB bellek vardı. Onları arıyordum. Evimizin her şeyi gitti. Yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da, enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, vatandaşlar ise göçük altında kalan önemli eşyalarını bulmaya çalışıyor.

Önce üniversite öğrencisi oğlunu göçük altından çıkardı, şimdi ders notlarını arıyor

OĞLUNUN DERS NOTLARINI ARIYOR

Adıyaman il merkezinde yaşayan Hasan Atay isimli vatandaş da enkaz altından kendi imkanlarıyla kurtardığı oğlu Kaan Atay'ın göçük altında kalan ders notları ve bir USB bellekteki projelerini bulmaya çalışıyor. Atay, sadece oğlunun bilgisayarına ait harici belleği bulabildi.

Önce üniversite öğrencisi oğlunu göçük altından çıkardı, şimdi ders notlarını arıyor

"EVİMİZİN HER ŞEYİ GİTTİ"

Oğlunun Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi olduğunu belirten Hasan Atay, "Ders notlarının olduğu USB bellek vardı. Onları arıyordum. Evimizin her şeyi gitti. Yapacak bir şey yok, Allah'tan gelen bir şey. Oğlum da şu an Konya'da tedavi görüyor" dedi.

Önce üniversite öğrencisi oğlunu göçük altından çıkardı, şimdi ders notlarını arıyor

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Adıyaman Yerel Haberler

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