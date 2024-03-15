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Eski sevgili kurbanı 17 yaşındaki Ömür son yolculuğuna uğurlandı

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Aydın Nazilli'de çalıştığı iş yerinde eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen 17 yaşındaki Ömür, memleketi Denizli'de tabutuna örtülen duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından çalıştığı iş yerinde silahla öldürülen 17 yaşındaki Ömür, memleketi Denizli'de ailesinin gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Dün sabah Nazilli Uzun Çarşı'da bir çamaşırcıda yaşanan olayda 19 yaşındaki İbrahim Olece, eski kız arkadaşı olduğu öğrenilen ve kendisinden ayrılan 17 yaşındaki Ömür Arslan'ın çalıştığı iş yerine gelip sırt çantasından çıkardığı silahla genç kızı kovaladı. Genç kızı silahla vurarak öldüren İbrahim Olece, aynı silahla başına ateş ederek intihar etti.

DUVAĞIYLA UĞURLANDI

Olay yeri incelemesinin ardından iki gencin cansız bedenleri, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çalıştığı iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ömür Arslan'ın cenazesi baba ocağı Denizli'de Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı. Arslan için bugün Cuma namazı sonrası Asri Mezarlık Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Ailesi ve yakınlarının katıldığı törende, genç kıza giymek nasip olmayan duvağı tabutunun üzerine örtüldü. Ailenin gözyaşlarına hakim olmadığı törende kılınan cenaze namazının ardından aslen Çameli ilçesinde olan Ömür Arslan'ın cenazesi, Gümüşler Mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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