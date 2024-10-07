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OMÜ Öğrencilerinden Filistin'e Destek Yürüyüşü

OMÜ Öğrencilerinden Filistin'e Destek Yürüyüşü
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri, Filistin'e yönelik saldırıları kınamak için bir yürüyüş düzenledi. Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, yaşanan soykırımı insanlık için kınadı ve destek sözü verdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileri, Filistin'e destek yürüyüşü yaptı. Yürüyüşte konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, "Onları kınıyoruz ve bu soykırımın insanlık için sona ermesini diliyoruz" dedi.

OMÜ Yaşam Merkezi etkinlik alanında toplanan üniversite öğrencileri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri i İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı. Ellerinde Filistin bayrağı ile yürüyen öğrenciler "Katil İsrail, Filistin'den Defol" sloganları attı. Ellerinde dövizlerle İsrail'e tepki gösteren topluluğun yürüyüşü Kampüs Camisi'nde son buldu.

"Ülkelerine bilgi ve eğitimle destek olmalarından başka bir yol yok"

Etkinlikte topluluk ile yürüyen OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, "Son rakamlara göre 17 bin çocuk ölmüş. Onları kınıyoruz ve bu soykırımın insanlık için sona ermesini diliyoruz. Ben de arkadaşlarıma destek olmak için bugün buradayım. Buna bir son verilmeli diyorum. Üniversitedeki Filistinli öğrenciler nispeten şanslılar. Evlerinden olmadılar. Onlar için, biran önce kendilerini çok iyi şekilde yetiştirerek ülkelerine bilgi ve eğitimle destek olmalarından başka bir yol yok " dedi.

Yürüyüş sonunda öğrenciler adına konuşma yapan Hidayet Eren Aydın, "Gazze 17 yıldır abluka altında ve son 1 yıldır soykırım niteliğindeki saldırılarla karşı karşıya. Tarihteki tüm önemli dönüm noktalarında olduğu gibi bugün de Gazze'de süregelen katliam ve direniş, doğruyu yanlıştan, haklıyı zalimden, izzeti zilletten ayırt eden bir Furkan olmuştur. Esfele safilini zorlayan Siyonistler, sadece Filistin halkını değil, aynı zamanda insani tüm ilke ve değerleri sistematik bir şekilde katletmiştir. Kana ve cana doymayan İsrail ve destekçileri yakın zamanda Lübnan'a da saldırılar düzenledi. Gözlerini zulme sımsıkı yumanlar; namlunun bir millete değil, insanlık değerlerine doğrulduğunu farkına varmamakta hala ısrarcı mı olacaklar? Netenyahu bir katildir. Bizler bütün dünyadan gençler olarak her katil gibi onun da cezasını alabilmesi için tam bir yıldır direnişimizi sürdürüyoruz. ve kanlı ellerini özgür Filistin halkının üzerinden çekene kadar tüm dünyayı rahatsız etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından yapılan dua ile etkinlik son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası İlişkiler İnsan Hakları Filistin Politika Rektör Yerel Yaşam Aydın

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