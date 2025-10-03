OMÜ'de yeni akademik yıl açılışı 'İlk Dersim: Filistin' temalı dersiyle yapıldı

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Dersi, İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in verdiği 'İlk Dersim : Filistin' konulu açılış dersiyle gerçekleştirildi.

OMÜ 2025 – 2026 Akademik Yılı Açılış Dersi, OMÜ Atatürk Anıtı'na protokol üyeleri tarafından çelenk sunumuyla başladı. Ardından Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde açılış töreni düzenlendi. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) bu yıl açılış derslerinin 'Gazze ve Filistin Sorunu' çerçevesinde düzenlenmesi yönündeki çağrısı doğrultusunda hazırlanan etkinlik törenine Samsun Valisi Orhan Tavlı, Saadet Parti Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, İslam Düşünce Enstitüsü ve eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, OMÜ Rektörü Prof.Dr. Fatma Aydın, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan OMÜ Rektörü Prof.Dr. Fatma Aydın, "OMÜ, YÖK tarafından 'Aday Araştırma Üniversitesi' statüsüne kabul edilmiştir. Bu önemli adım, akademik üretkenliğimizin, araştırma altyapımızın, proje çeşitliliğimizin ve uluslararası iş birliklerimizin somut bir göstergesidir. Hedefimiz, bu süreci en kısa sürede 'Araştırma Üniversitesi' niteliğine dönüştürerek hem bölgemizin hem de ülkemizin bilimsel rekabet gücüne öncülük etmektir" dedi.

TÜRKİYE, GÜCÜ ELİNE ALMASINDAN BAŞKA SEÇENEK KALMAMIŞTIR

Türkiye'nin ardık gücü eline almasından başka seçenek kalmadığını belirten Rektör Aydın, "Mazlumlara kalkan olan Türkiye'miz, başta Filistin olmak üzere yeryüzünde haksızlığa uğrayan insanların umut ışığıdır. Bu ışığın kalbini karartmış, insanlıktan çıkmış zalimleri niyetlerinde boğabilmesi için devletimizin güçlü olması şarttır. Biraz sonra 17. Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Sayın Mehmet Görmez'in 'İlk Dersim Filistin' başlığıyla vereceği açılış dersinde de konu edinileceği üzere, yaşanan katliamların durması ancak onu durdurabilecek bir irade ile mümkündür. Maalesef gücü elinde bulunduran dünya devletleri bu konuda aciz ve isteksiz kalmışlardır. Geçtiğimiz gün, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Sumud Filosuna saldırısına kayıtsız kalanların iki yüzlülüğü bir kez daha kanıtlanmıştır. Gelinen noktada mensubiyetiyle gurur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücü eline almasından başka seçenek kalmamıştır. Bu hedefe ulaşmada üniversitelerimize ağır, bir o kadar da saygın yükler düşmektedir. Tarihin terazisine bizleri yüzü ak olarak çıkaracak cevherse Anadolu mayasına yansıyan hikmet ve gayrettir" diye konuştu.

Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıyı kınadıklarını ifade eden Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Bizler ülkemizde huzur adasında yaşarken, maalesef dünyada bir soykırım yaşanmakta. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana tüm dünyanın gözleri önünde İsrail tarafından Gazze'de korkunç bir soykırım yapılıyor. Geride kalan iki yılda Gazze'de çoğu çocuk ve bebek olmak üzere 66 binden fazla masum katledildi, 169 bin kardeşimiz yaralandı, 2 milyona yakın mazlumun yuvaları, yurtları, aileleri yok edildi. Can-ı gönülden inanıyoruz ki, aziz milletimizin ve dünyanın dört bir yanındaki vicdan sahiplerinin kararlılığı ve yardımıyla Allah'ın izniyle bu gözyaşı ve bu acı ebediyen son bulacak, bir gün elbette Filistin nehirden denize kadar özgür olacak inşallah. Bu vesileyle; Gazze'de çocukların açlıktan öldüğü bu vahşete dikkati çekmek ve Filistinli mazlumlara insani yardım götürmek için dünyanın dört bir yanından yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı da lanetliyoruz. İnsanlığın ortak vicdanına tercüman olan Sumud Filosu'ndaki tüm umut yolcularının yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Cenab-ı Allah'ım şu an gözaltında bulunan bu cesur yürekli gönüllülerin ve özellikle son iki yıldır her türlü saldırıya rağmen vatanlarını terk etmeyen, toprağına sahip çıkan Gazzeli kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun, zalimleri kahreylesin inşallah" dedi.

BU SOYKIRIMIN MAĞDURLARI ARTIK HEPİMİZİZ

Gazze'de 2 senedir bütün insanlığın şahit olduğu gerçeklerin savaş olarak adlandırılamayacağını söyleyen İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gazze'de sadece savaş bir Arap-İsrail, Filistin-İsrail, Yahudi-Müslüman meselesi değil. Bir insanlık meselesi. Büyük bir insanlık trajedisi. Bu savaşın mağduru sadece Gazzeliler değil. Bu soykırımın mağdurları artık hepimiziz, bütün insanlık. Vicdan sahibi her insan artık bu soykırımının en büyük mağduruna dönüşmüş vaziyette. Savaşlar eskisi gibi değil. Eskiden savaşları sadece yaşayanlar yaşardı. Şimdi savaşlar kitle iletişim araçlarıyla evimize, kalbimize, ruhumuza giriyor. Artık Gazze'de hastane bahçelerinde toplanan çocuk cesetlerini sadece Gazzeliler görmüyor. Bizim çocuklarımız da görüyor. Gazze'nin güvenliği, aslında Anadolu'nun güvenliğidir. Bunun bir parçasıdır birkaç açıdan. Bir, bu vahşeti gerçekleştiren soykırım mühendislerinin gerçekten mutlak şer ve kötülük olarak isimlendireceğimiz ideoloji açısından. İkincisi bizim tarihimiz açısından. Savaşın yaşandığı yerler 4-5 asır bizim bir parçamız olan yerlerdir. Aynı tarihi, aynı kültürü, aynı inancı yaşadığımız insanlar ve topluluklar."

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ / Samsun