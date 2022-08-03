Ömrünü Arıcılığa adamış üretici bu yılki verimden ümitli

Malatya'nın Arguvan ilçesinde ömrünü Arıcılığa adamış baba ile oğlu 36 yıllık meslek hikayesi, Arıcılık mesleğinin ne kadar zor ve özen gösterilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Son yıllarda doğal (katkısız) bal üreten arıcılar olarak doğal ürün almakta sıkıntı çektiklerini vurgulayan Üretici Muharrem Bayram, bu yıl yüksek verim beklediklerini belirtti.

Oğul Muharrem Bayram, Malatya'nın Arguvan ilçesinde geçimini Arıcılık mesleği ile sağlıyor. Muharrem Bayram, babası ile yürüttüğü arıcılık mesleğini anlatırken, "Babam Celal Bayram nüfus memurluğundan istifa edip arıcılığa başladı Babam 78 yaşında. Ben de o babanın evladı ve aynı zamanda elamanı olarak meslek edindim. Bir arıcı sevdalısı olarak işimizi devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı. İnsanın mesleğine geniş çerçevede bakması gerektiğine dikkat çeken Muharrem Bayram, "Her şey bal ve para demek değildir. Arılar doğa için nasıl gerekli ise sizler de o kadar gereklisiniz. Üreten insanlar nerede olursa olsun hangi yaşta hangi meslekte olursa olsun bayan erkek çoluk çocuk genç yaşlı fark etmez, üreten insanlarımız hep olsunlar. Üreten insanlar hep dürüst olsunlar" şeklinde konuştu.

1986 yılında Ankara Arıcılık Vakfından aldıkları 30 arı kovanı ile arıcılığa başladıklarını söyleyen Bayram, "Arguvan'da bal ticareti işe uğraşan ilk iki kişiden biriyiz. Arıcılığa başladığımız yıllarda aldığımız verimin yüksekliği ile ilçemizde örnek olmuştuk. Babam Arguvan'da arıcılığa başlamak isteyen herkese yardımcı olmuştur. Babamdan gelen arıcılığı çocuklarıma da miras bırakmak istiyorum. Ancak gençler buna pek sıcak bakmıyor. Zamane gençleri biraz daha rahata alışmışlar" ifadelerini kullandı.

Son 10 yıldır özellikle iklim değişikliğinden dolayı doğal (katkısız) bal üreten arıcılar olarak doğal ürün almakta sıkıntı çektiklerini vurgulayan Bayram, "Bu da arıcılığı olumsuz etkilemeye başladı. Ancak ilçemiz için son 10 yılın arıcılıkta en yüksek veriminin bu sene alınacağını söyleyebiliriz. Bal hasadımız bugün itibarı ile başladı. Tüm arıcı arkadaşlarıma hayırlı ve verimli hasatlar diliyorum" diye konuştu. - MALATYA