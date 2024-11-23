Ömerli Kaymakamı Çakır'dan şehit kızına doğum günü sürprizi

Mardin'in Ömerli İlçe Kaymakamı Furkan Çakır, şehit jandarma uzman çavuş Mehmet Acar'ın kızı İkranur Acar'ı doğum gününde yalnız bırakmadı. Kaymakam Çakır, şehidin kızı İkranur'a doğum günü dolayısıyla çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyaret sırasında Kaymakam Çakır, şehitlerin fedakarlıklarının asla unutulmayacağını belirterek, milletin kahraman evlatlarına minnettar olduğunu ifade etti. İkranur Acar'a doğum günü kutlamasının ardından, hediyeler verildi, Jandarma aracıyla ilçe turu attırıldı. Programa, Ömerli Kaymakamı Furkan Çakır, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan İpek, İlçe Emniyet Amiri Seyfettin Güveli, şehidin silah arkadaşları ve ailesi katıldı.

Jandarma uzman çavuş Mehmet Acar 4 Eylül 2019 tarihinde Mardin'in Ömerli ilçesinde, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olmuştu. - MARDİN