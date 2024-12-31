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Ömer Gülsoy'dan Regaip Kandili Mesajı

Ömer Gülsoy'dan Regaip Kandili Mesajı
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, mübarek gecenin sevgi, saygı ve yardımlaşma duygularını artıracağını belirterek, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Regaip Kandili dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Mübarek Üç Aylar'ın başlangıcı olan Regaip Kandili'nin Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olduğunu belirten Başkan Gülsoy, "Bu aylarda sevgi, saygı ve yardımlaşma duyguları doruğa çıkar. Regaip Kandili, af ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı müstesna bir gecedir" dedi.

Mübarek kandil gecelerinin manevi coşku ve duyguların arttığı, Müslümanların Allah'a yönelerek af ve mağfiret dilediği geceler olduğunu ifade eden Başkan Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Allah'ın rahmet ve bereketinin bol bol ihsan edildiği üç ayların habercisi Regaip Kandili'ne erişmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Yüce Allah'a daha derin bir şükür imkanı bulacağımız bu özel gecede, milletimiz için muhabbetin, sohbetin, samimiyetin, kaynaşmanın artmasını temenni ediyorum. Bu ayların içinde rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açık olması inananlar adına eşsiz bir fırsattır. Regaip Kandili Allah'ın insanlara lütuf ve inayetinin bol bol ihsan edildiği özel bir gecedir. Bu gece, yapılan duaların Yüce Mevla'ya sunulduğu ve onun rahmetinden af ve mağfiret dilenildiği, barış ve kardeşlik duygularının pekiştirildiği bir müjde gecesidir. Yüce Allah'ın rahmet ve merhametinden bolca faydalanabilmek için önemli fırsat olan bu mübarek gecede ve üç aylar boyunca kulluk şuuru içerisinde hareket ederek, içerisinde barındırdığı önemli gecelerin feyz ve bereketinden en güzel şekilde yararlanmalıyız. Bu gecede sevgi ve hoşgörü ortamının gelişmesine, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki yönlerimizin yeniden ön plana çıkmasına gayret göstermeli, başta şehrimiz ve ülkemiz olmak üzere tüm dünyada kardeşlik ve huzurun hakim olması için dua etmeliyiz. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde bu manevi iklimi fırsat bilerek, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının tahsis edilmesine, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın yeşertilerek daha da güçlendirilmesine gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin manevi iklimiyle gönüllerimizi saran mübarek üç aylarını ve idrak edeceğimiz Regaib Kandili"ni kutluyor, bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak, Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek kılsın ve bizi Ramazan'a kavuştursun." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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