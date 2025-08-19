Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Hoş Mahallesi'nde, şehirlerarası yol üzerinde bulunan Ömer Camii, yolcuların uğrak yeri oldu.

İbadet etmek için camiye gelen vatandaşlar, sıcak yaz günlerinde serin içecekler ve hediyelik ürünlerle karşılaşıyor. Bu sıra dışı hizmet ise genç imam Erkan Ayyıldız'ın girişimiyle hayata geçirildi.

Yolcuların uğrak yeri

Erzurum'dan Ardahan'a giden yol üzerinde bulunan cami, özellikle uzun yolculuk yapan vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Ömer Camii'ne gelen yolcuları, mis gibi temizlik kokusu, soğuk su ve içeceklerle dolu buzdolabı, şekerlemeler ve daha fazlası karşılıyor. İkram edilenler arasında su, çikolata, lokum, maden suyu, meyve suyu, dondurma gibi yiyecek ve içeceklerin yanı sıra, yolculukta ihtiyaç duyulabilecek çorap, gül suyu ve kolonya gibi ürünler de yer alıyor. Camideki düzen, temizlik ve bu duyarlı hizmetler görenlere güzel bir sürpriz yaşatıyor.

Camiye uğrayıp hem manevi hem de fiziksel ihtiyaçlarını karşılayan yolcular, bu güzel düşünce karşısında duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Vatandaşlar, imkanları ölçüsünde camiye destek olmaktan mutluluk duyduklarını belirtiyor. - ERZURUM