Ömer amca sırra kadem bastı Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde hava almak için evinden ayrılan 84 yaşındaki Hacı Ömer Yılmaz, 34 gündür bulunamadı. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde hava almak için evinden ayrılan 84 yaşındaki Hacı Ömer Yılmaz, 34 gündür bulunamadı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tözgün Mahallesi'nde yaşayan, parkinson, panik atak ve tansiyon hastalıkları bulunan Hacı Ömer Yılmaz, hava almak için evinden ayrıldı. Ailesinin ihbarı üzerine güvenlik güçleri çalışma başlatırken, yaşlı adam 34 gündür bulunamadı. Yılmaz'ın ailesi de arama çalışmalarını sürdürürken, endişeli bekleyişleri de sürüyor. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Yerel Ömer Yılmaz Pınarbaşı Kayseri Yerel Haberler

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