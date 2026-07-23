Kandıra'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Tüm Sahillerde Denize Giriş Yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava-deniz şartları sebebiyle cuma günü tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığı yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava deniz şartları sebebiyle cuma günü Kandıra ilçemizde bulunan tüm sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı