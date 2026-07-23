Kandıra'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Tüm Sahillerde Denize Giriş Yasaklandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle cuma günü tüm sahillerde denize girmek yasaklandı. Kaymakamlık, vatandaşları tehlikelere karşı uyararak denize girmemelerini istedi.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava-deniz şartları sebebiyle cuma günü tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.
Kandıra Kaymakamlığı yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava deniz şartları sebebiyle cuma günü Kandıra ilçemizde bulunan tüm sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı