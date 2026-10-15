Olumsuz hava nedeniyle İDO, Bursa ve Bandırma’dan bazı seferlerini iptal etti

Olumsuz hava nedeniyle İDO, Bursa ve Bandırma’dan bazı seferlerini iptal ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle İDO, bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy saat 08.43 ile 12.30 seferleri ile Bandırma-Yenikapı-Kadıköy saat 15.30 seferleri iptal edildi.
İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle İDO bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), İstanbul'da yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle, Bursa-Armutlu-Yenikapı- Kadıköy saat 08.43 ile 12.30 seferleri ile Bandırma-Yenikapı-Kadıköy saat 15.30 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı