Olumsuz hava nedeniyle İDO, Bursa ve Bandırma’dan bazı seferlerini iptal etti

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İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle İDO bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), İstanbul'da yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle, Bursa-Armutlu-Yenikapı- Kadıköy saat 08.43 ile 12.30 seferleri ile Bandırma-Yenikapı-Kadıköy saat 15.30 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı