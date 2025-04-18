Ölüdeniz'de Yunusların Muhteşem Gösterisi

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde yunuslar, tekneyle gezen turistlere görsel şölen sundu. Kelebekler Vadisi açıklarında kaydedilen görüntüler, Ölüdeniz'in muhteşem yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde, doğanın eşsiz güzelliklerinden biri olan Kelebekler Vadisi açıklarında eşsiz bir manzara yaşandı. Süfa Kökten'in kullandığı tekneyle denize açılan turistler, aniden beliren yunusların eşsiz gösterisine şahitlik etti. Yunuslar, teknenin etrafında dakikalarca adeta bir dans sergilerken, bu unutulmaz anlar teknedeki yolcular ve kaptan tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. - MUĞLA