Ölüdeniz'de Yunusların Muhteşem Gösterisi
Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde, Kelebekler Vadisi açıklarında tekneyle gezen turistlere yunusların eşsiz dansı eşlik etti. Görüntüler, doğanın güzelliklerini bir kez daha ortaya koydu.
Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde yunuslar, tekneyle gezen turistlere görsel şölen sundu. Kelebekler Vadisi açıklarında kaydedilen görüntüler, Ölüdeniz'in muhteşem yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde, doğanın eşsiz güzelliklerinden biri olan Kelebekler Vadisi açıklarında eşsiz bir manzara yaşandı. Süfa Kökten'in kullandığı tekneyle denize açılan turistler, aniden beliren yunusların eşsiz gösterisine şahitlik etti. Yunuslar, teknenin etrafında dakikalarca adeta bir dans sergilerken, bu unutulmaz anlar teknedeki yolcular ve kaptan tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel