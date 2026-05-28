Fethiye'de bayram yoğunluğu sürüyor

Muğla Fethiye'deki Ölüdeniz'de Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yerli ve yabancı tatilcilerin akınıyla 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu, plajlar doldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü turizm mahallesi Ölüdeniz'de Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yoğunluk yaşandı. Bayram tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, sabah saatlerinden itibaren Ölüdeniz'e akın etti.

Ölüdeniz Mahallesi'ne ulaşım sağlayan karayolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, trafikte zaman zaman durma noktasına geldi. Uzun süre ilerleyemeyen bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarlarına park ederek Kumburnu ve Belcekız plajlarına yürüyerek ulaşmaya çalıştı. Yoğunluk nedeniyle bölgede trafik ekipleri yönlendirme çalışması yaptı. Özellikle öğle saatlerinde sıcak havanın da etkisiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Ölüdeniz'de plajlar ve işletmelerin büyük bölümünde doluluk yaşandığı gözlendi. Bayram tatili boyunca bölgede yoğunluğun devam etmesi bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
