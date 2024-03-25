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Oltu'nun düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

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Oltu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıldönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Tören kapsamında hükümet meydanındaki Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Oltu İbn-i Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan kurtuluş programına iştirak etmek üzere Kaymakamlık Konferans Salonuna geçildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Tarih Öğretmeni Hüseyin Gökçe yaptı. İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrenciler şiirler okudu. İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencilerinin hazırladığı temsili göç canlandırıldı. Oltu Gençlik merkezi Müzik Öğretmenleri tarafından hazırlanan kahramanlık türküleri seslendirildi.

Tören sonunda Oltu Kaymakamı ve protokol programı düzenleyen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. Öğrenci ve öğretmenlerin hatıra fotoğrafları çekilmesi ile program son buldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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