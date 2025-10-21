Haberler

Oltu Gençlik Merkezi'nden Gazeteci Dursun Murat Aydın'a Anlamlı Ziyaret

21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla Oltu Gençlik Merkezi, basın emekçisi Dursun Murat Aydın'ı çiçek ve mektupla kutladı. Ziyaret, yerel basının önemini vurguladı.

21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla Oltu Gençlik Merkezi, ilçede uzun yıllardır basın emekçisi olarak görev yapan İhlas Haber Ajansı muhabiri Dursun Murat Aydın'a anlamlı bir ziyarette bulundu.

Gençlik Merkezi Müdürü Tuncay Yıldırım, gençlik çalışanı Bahar Aydın, manevi danışman Burak Yıldıztekin, gençlik liderleri Ruken Can ve Nuh Tufan Polat'tan oluşan ekip, Dursun Murat Aydın'ı çiçek ve çikolata ile ziyaret ederek bu özel gününü kutladı.

Ziyarette, Oltu Gençlik Merkezi çalışanları tarafından Aydın'a yazılmış özel bir mektup da takdim edildi. Mektupta, şu ifadelere yer verildi: "Sayın Dursun Murat Aydın, kıymetli kaleminiz ve objektifinizle Oltu'nun sesi, rengi ve ruhunu yıllardır yaşatan değerli bir basın emekçisi olarak, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününüzü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yerel basının gücü bir şehrin hafızasında saklıdır. Siz de yaptığınız haberlerle Oltu'nun geçmişini geleceğe, halkın sesini yöneticilere, umudunu ise gençlere taşıyan bir köprü oldunuz. Doğruluktan ödün vermeyen kaleminiz ve insan odaklı haber anlayışınız bu ilçenin vicdanında özel bir yer edinmiştir. Oltu Gençlik Merkezi olarak, gençlerin sizin gibi özveriyle çalışan ve topluma ışık tutan örnek şahsiyetlerden ilham almalarını son derece kıymetli buluyoruz. Bu anlamlı günde emeğiniz, dürüstlüğünüz ve Oltu'ya kattığınız değer için şükranlarımızı sunuyoruz. Kaleminiz daim, ışığınız hiç sönmesin. Oltu Gençlik Merkezi ailesi adına Tuncay Yıldırım"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren gazeteci Dursun Murat Aydın ise şunları söyledi: "Bu anlamlı günde bizleri unutmamaları, gösterdikleri ilgi ve samimiyet, mesleğimize duyulan saygının en güzel göstergesidir. Gençlerimizin gelişimi için özveriyle çalışan bir kurumun, basın emekçilerine yönelik bu nazik yaklaşımı bizleri son derece mutlu etmiştir. Ziyaretlerinden dolayı tekrar teşekkür ediyor, Gençlik Merkezi ailesine çalışmalarında başarılar diliyorum."

Oltu Gençlik Merkezi'nin bu duyarlı ve anlamlı ziyareti, yerel basın mensuplarına verilen değerin ve toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği olarak takdir topladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

