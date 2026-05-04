Oltu Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Gülsüm Musaoğlu, bir ilki gerçekleştirdi

Oltu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümmühan Gülsüm Musaoğlu, Doğu Anadolu Bölgesi açısından bir ilki gerçekleştirdi ve bölgede birlik yönetimine giren ilk kadın başkan olarak kayıtlara geçti.

3 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanlık seçimleri, yoğun katılım ve dikkat çeken bir ilgiyle tamamlandı. Yapılan seçimler sonucunda Rasim Fırat, esnafın desteğini bir kez daha alarak güven tazeledi ve yeniden başkanlık görevine seçildi. Öte yandan seçimler, birlik yönetimi açısından da önemli bir değişimi beraberinde getirdi. Oltu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümmühan Gülsüm Musaoğlu, yeni dönemde Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetiminde yer alarak dikkat çeken isimlerden biri oldu. Musaoğlu'nun yönetime girmesi, yalnızca Erzurum için değil, Doğu Anadolu Bölgesi açısından da bir ilki temsil etti. Bölgede birlik yönetimine giren ilk kadın başkan olarak kayıtlara geçti.

Seçim sonuçlarıyla birlikte hem Rasim Fırat'ın yeniden başkanlığa seçilmesi hem de Ümmühan Gülsüm Musaoğlu'nun yönetime dahil olması dikkat çekerken, oluşan yeni yönetimin esnafın beklentilerine cevap veren ve sahaya dokunan çalışmalarıyla ön plana çıkması bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı