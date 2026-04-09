Öğrencilere manevi destek

Erzurum'un Oltu ilçesinde, üniversite öğrencilerine yönelik 'Manevi Danışmanlık ve Rehberlik' programı düzenlendi. Programda öğrencilerin manevi dünyalarına katkı sağlamak amacıyla çeşitli bilgiler paylaşıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik "Manevi Danışmanlık ve Rehberlik" ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Gönüllüleri faaliyetlerinin tanıtıldığı program düzenlendi.

Erzurum Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen programda, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra manevi dünyalarına da katkı sunulması hedeflendi. Programda konuşan Fakülte Dekanı Cavit Yeşilyurt ve İlçe Müftüsü Veysel Çelebi, üniversite gençliğine yönelik manevi rehberliğin önemine dikkat çekti. Ardından manevi danışmanlar Pınar Çelik, Fatma Mutlu Demir ve Emrah Albayrak tarafından öğrenci yurtlarında sunulan manevi destek hizmetlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Programda ayrıca, Türkiye Diyanet Vakfı Oltu Kadın Gönüllüleri'nin yürüttüğü faaliyetler, TDV Oltu Kadın Kolları Başkanı Emine Korkutan tarafından detaylı şekilde öğrencilere aktarıldı.

Etkinlik, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
