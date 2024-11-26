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Oltu'da Kardan Koltuk Yapıldı: Beklentilere Dönük Sanatsal Bir Mesaj

Oltu'da Kardan Koltuk Yapıldı: Beklentilere Dönük Sanatsal Bir Mesaj
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Oltu'da yoğun kar yağışının ardından esnaf Bilal Çelik, kardan adam yapmak yerine ilginç bir kanepe yaparak dikkat çekti. Koltuğun, insanların beklentilerine bir gönderme olduğunu belirten Çelik, karın farklı algılanabileceğine de vurgu yaptı.

Oltu'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Oltulu esnaf Bilal Çelik, kardan adam yapmak yerine, karla oturmak için kanepe yaptı.

Kar toplamak üzere dışarı çıkan vatandaşlar, ilk başta Çelik'in kardan adam yapacağını düşündü. Ancak, Çelik'in yaptığı şey, herkesin ilgisini çeken bir oturma koltuğu oldu.

Bilal Çelik, yaptığı kardan koltuğun amacını şu şekilde açıkladı: "Dün kar yağışının ardından burada kardan adam yapacağımızı zannettiler, ama ben bir koltuk yaptım. Koltuğu yapmamda bir amacım vardı. Koltuk bir beklenti aracı Herkes bir şeyler bekliyor, bir şeylerin olmasını istiyor. Ben de bu yüzden kardan koltuk yapmaya karar verdim. Kimin ne beklentisi varsa, güneş açıncaya kadar kardan koltuğumuz erimeden, dileklerimizin gerçekleşmesi için bu koltuğu yaptım".

Çelik, yaptığı koltuğun insanların ilgisini çektiğini belirterek, "İnsanlar gelip oturuyorlar. Farklı bir bakış açısı sunduk. Kar, bazıları için eğlence aracı, bazıları içinse zorluk, bir zulüm gibi algılanabiliyor. Benim dünyamda ise kar, kötülükleri örtüyor" dedi.

Oltu'daki esnaf, yaptığı bu ilginç çalışma ile hem ilginç bir sanat eserine imza attı hem de karlı günlere farklı bir anlam kattı. Hem eğlenceli hem de düşündürücü bir mesaj veren kardan koltuk, ilçe halkı tarafından beğeniyle karşılandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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