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Oltu'da İftar Yemeği ile Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Oltu'da İftar Yemeği ile Birlik ve Beraberlik Vurgusu
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İstanbul Sultangazi Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeği, Oltu Çatak Mahallesi'ndeki hemşehrileri bir araya getirerek birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdi.

Oltu Çatak Mahallesi'nde, İstanbul Sultangazi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Aras ve yönetim kurulu üyeleri tarafından düzenlenen iftar yemeği, hemşehriler arasında birlik ve beraberliği pekiştirdi.

İstanbul Sultan Gazi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Aras, düzenlenen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, "Gurbetten sılaya bir muhabbet köprüsü kurmak ve hemşehrilerimizle birlik, beraberlik adına düzenlediğimiz iftar yemeği amacına ulaştı. Birçok hemşehrimizle hasbihal ettik ve hasret giderdik. Yemeğe katılan tüm hemşehrilerime teşekkür ederim" dedi.

İftar yemeği, katılımcıların büyük ilgisiyle gerçekleşti. Başkan Recep Aras ve yönetim kurulu üyeleri, organizasyonun başarılı bir şekilde tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Ben ve yönetim kurulu üyelerim burada olmaktan son derece mutlu olduk" şeklinde ifade ettiler.

Yemekte, hemşehriler arasındaki sıcak sohbetler ve paylaşılan anlar, Ramazan ayının manevi havasını daha da pekiştirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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