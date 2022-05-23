Oltu'da doğal laleler Sitare dağını süslüyor - Haberler

Oltu'da doğal laleler Sitare dağını süslüyor

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde Sitare Dağı'nda açan sarı laleler, lale dağı olarak da bilinen Sitare Dağı'nı süslemeye başladı.

Havaların yağışlı ve soğuk olmasından dolayı geç açan doğal laleler görenleri büyülüyor. Oltu Halit Paşa mahalle sakinlerinden çobanlık yapan Cemal Aslan, "Her yıl olduğu gibi bu senede baharın müjdecisi olan lalelerimiz açtılar Oltu'muzun Sitare dağında doğal olarak açan lalelerimizi gelip gördüğümüzde mutlu oluyoruz çok da güzeller" dedi.