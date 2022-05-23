Oltu'da doğal laleler Sitare dağını süslüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oltu'da doğal laleler Sitare dağını süslüyor

İhlas Haber Ajansı - Dursun Murat Aydın - Yerel
 - Güncelleme:

Oltu'da doğal laleler Sitare dağını süslüyor Erzurum'un Oltu ilçesinde Sitare Dağı'nda açan sarı laleler, lale dağı olarak da bilinen Sitare Dağı'nı süslemeye başladı.

Oltu'da doğal laleler Sitare dağını süslüyor

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde Sitare Dağı'nda açan sarı laleler, lale dağı olarak da bilinen Sitare Dağı'nı süslemeye başladı.

Havaların yağışlı ve soğuk olmasından dolayı geç açan doğal laleler görenleri büyülüyor. Oltu Halit Paşa mahalle sakinlerinden çobanlık yapan Cemal Aslan, "Her yıl olduğu gibi bu senede baharın müjdecisi olan lalelerimiz açtılar Oltu'muzun Sitare dağında doğal olarak açan lalelerimizi gelip gördüğümüzde mutlu oluyoruz çok da güzeller" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Yerel

Toros Dağları, Erzurum, Lale, Oltu, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title