Oltu'da doğal laleler Sitare dağını süslüyor - Haberler

Oltu'da doğal laleler Sitare dağını süslüyor
İhlas Haber Ajansı - Dursun Murat Aydın - Yerel
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Oltu'da doğal laleler Sitare dağını süslüyor Erzurum'un Oltu ilçesinde Sitare Dağı'nda açan sarı laleler, lale dağı olarak da bilinen Sitare Dağı'nı süslemeye başladı.
Oltu'da doğal laleler Sitare dağını süslüyor
ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde Sitare Dağı'nda açan sarı laleler, lale dağı olarak da bilinen Sitare Dağı'nı süslemeye başladı.
Havaların yağışlı ve soğuk olmasından dolayı geç açan doğal laleler görenleri büyülüyor. Oltu Halit Paşa mahalle sakinlerinden çobanlık yapan Cemal Aslan, "Her yıl olduğu gibi bu senede baharın müjdecisi olan lalelerimiz açtılar Oltu'muzun Sitare dağında doğal olarak açan lalelerimizi gelip gördüğümüzde mutlu oluyoruz çok da güzeller" dedi.
İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Yerel