Ölen kardeşi için pamuk şekeri hayrı yaptı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde seyyar satıcı Tuncay Arslan, 52 gün önce hayatını kaybeden kardeşi çin pamuk şekeri hayrı yaptı. Arslan, Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu önünde öğrencilere pamuk şekeri dağıttı.

Burhaniye'de 58 yaşındaki seyyar satıcı Tuncay Arslan, 52 gün önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 53 yaşındaki kardeşi Tuncer Arslan için pamuk şekeri hayrı yaptı. Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu'na giden Arslan, okuldan çıkan çocuklara pamuk şekeri dağıttı. Rahmetli kardeşinin de Balıkesir'de kendisi gibi petek helva ve pamuk şekeri satışı yaptığını kaydeden Arslan, "Herkes pilav ve lokma hayrı yaparken, biz de böyle bir şey yapalım dedik. Çocukları sevindirdik. Çok da iyi oldu" dedi.

Sezai Budak adlı öğrenci, "Pamuk şekerini çok seviyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Teşekkür ederim" dedi.

Alperen Bozkurt ise, "Bugün Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu'nun önünde pamuk şekeri hayrı oldu. Tanımadığımız bir ağabey pamuk şekeri hayrı yapmış. Allah hayrını kabul etsin" diye konuştu. - BALIKESİR