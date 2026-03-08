Haberler

Yılın annesi; Erzurum'dan Olcay Özonur oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleştirilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında, gazi polis memuru Uğur Özonur'un annesi Olcay Özonur, yılın annesi ödülüne layık görüldü. Ödül, 21 yıl önce yaşanan trafik kazasından sonra oğluna gösterdiği fedakarlık ve gayret için verildi.

MHP Genel Merkez KAÇEP Birimi tarafından düzenlenen ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımlarıyla gerçekleşen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Üç Hilalin Aydınlığında "Altaylardan Tunaya Türk Kadını" programında Erzurum KAÇEP birimi tarafından destek verilen gazi Polis Memuru Uğur Özonur'un annesi Olcay Özonur yılın annesi ödülüne layık görüldü.

81 ili kapsayan organizasyonda, 21 yıl önce geçirdiği trafik kazasında vazife malülü olan gazinin annesinin evladı için vermiş olduğu gayret ve emekler Genel Başkan Bahçeli tarafından da büyük bir saygıyla karşılandı.

Konuya ilişkin olarak MHP İl Başkanlığı'nca yapılan paylaşımda, 'Verdiği emeklerle, fedakarlığı ve analığıyla gönüllerimize taht kuran Olcay anamızın ellerinden öpüyor, kendisine ve gazimize sağlıklı ömürler diliyoruz. Gerçekleşen etkinlikte, projesi ilk sırada yer alan Erzurum Kaçep Birim Başkanımız Songül Karaca ve yönetimini tebrik ediyoruz' denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
