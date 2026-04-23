Okuldaki saldırıdan kurtulan öğrenci annesiyle okula gelip eşyalarını aldı

Kahramanmaraş'ta ortaokulda gerçekleşen silahlı saldırı sonrası okula kızının eşyalarını almaya gelen Esna Selaldı, "Her sabah alışmışız zil sesini duymaya. Bir boşluk oldu ve farklı oluyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmişti. Olay sonrası ortaokul geçici olarak kapatılırken, aileler çocuklarının kalan eşyalarını almak için okula geldi. Kızıyla birlikte okula gelen anne Esna Selaldı, evinin okula yakın olduğunu ve okulun zil sesinin sustuğunu söyleyerek, "Her sabah alışmışız zil sesini duymaya. Bir boşluk oldu ve farklı oluyoruz. Çok şükür benim çocuklarım iyiler. Allah'ım Ayla öğretmenimiz ve şehit olan çocuklarımızın mekanlarını cennet eylesin. Yan taraftaki apartmanda oturuyoruz. Ama okula uzun süre gelemedik. Ben çalışıyordum, o sırada küçük oğlum evdeydi. Sonra onunla görüntülü konuşurken 'Anne silah sesleri geliyor' deyince ben işten çıkıp geldim. Ben ona, 'Pencereden çıkma' dedim. Oğlum da 'Sesler okuldan geliyor' deyince kızım aklıma geldi, koştum geldim. İnşallah bir daha yaşanmaz böyle bir olay" dedi.

5. sınıf öğrencisi Esma Selaldı ise, saldırıda çok korktuğunu ve öğretmeni tarafından okuldan çıkarıldığını söyledi. Ölen arkadaşlarını gördüğünü söyleyen Esma, "Öğretmenimizin bir hamlesi ile kaçtık, çok korkunçtu. Biz en alt katta olduğumuz için hızlı kaçabildik ama Ayla öğretmenimiz okulda kaldı. Bizim dersimize girmiyordu ama güzel bir öğretmendi. Soru getirince anlayışlı bir şekilde çözüyordu. Ben ölen arkadaşlarımı gördüm. Biz kaçarken arkadaşım sınıfta kalmıştı, tekrar arkadaşımı kurtarmak için sınıfa gittim ve o sırada öğretmenimiz bizi dışarı çıkardı. Öğretmenimiz buradaki bir binaya götürdü, uzaklaştırdılar, güvenliğimiz için yanımızda durdular. Silah seslerini duyunca aşırı korktuk. Yeni okulumuz da çok güzel, büyük. Öğretmenlerimiz de güzel. Yeni okulumuzda ilk derslerimize rehberlikler ve psikologlar geliyor. Onlar bizi anlayışla dinliyorlar, onlara da çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

