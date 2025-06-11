Okulda Meslek Öğrenen Liseliler Altın Bilezikle Mezun Oluyor

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Bayburt'taki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okurken mesleki beceriler kazanarak mezun oluyorlar. Kaynak ve alüminyum kaynağı gibi çeşitli teknikleri öğrenen öğrenciler, mezuniyetlerinde iş gücü olarak nitelikli birer eleman olma yolunda büyük bir adım atıyorlar.

Hem okuyorlar hem de geleceğe hazırlanıyorlar: Okulda meslek öğrenen liseliler kolunda altın bilezikle mezun oluyor

BAYBURT - Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencileri, okulda mesleğe dair öğrendikleriyle mezun oluyorlar. Öğrenciler, bir yandan okuyor okul sıralarının tozunu yutuyor, bir yandan da meslek öğrenerek geleceğe hazırlanıyorlar.

Fabrika gibi işleyen lisede geri dönüşüm malzemelerini gündelik eşyalara dönüştüren, serada sebze meyve yetiştiren öğrenciler, kaynak işine de el attı. Gaz altı kaynağı, elektrot kaynağı, oksijen kaynağı gibi kaynak çeşitleri öğrenen Metal Teknolojisi Bölümü öğrencileri, okuldan meslek öğrenerek, kolunda altın bilezikle mezun oluyorlar. Sanayide kullanılan bütün malzemeleri, 4 yıl boyunca tanıma fırsatı bulan öğrenciler, 11'inci ve 12'inci sınıf olduklarında tanıdıkları aletlerle işin inceliklerini öğreniyorlar. Kaynak makinelerinin kullanımına dair bilgi edinen öğrenciler, okuldan nitelikli ara eleman olarak mezun olabiliyorlar. Eğitimli iş gücü ile geleceğe adım atan öğrenciler, okuldan mezun olduklarında kolaylıkla iş bulabileceklerini söylediler.

Alüminyum kaynağı yapan öğrenciler, arabaların çelik jantlarını, klima borularını, kale direklerini elektrot kaynağıyla tamir ediyorlar. Tamircilerin tamir esnasında parçaladıkları şanzımanlar, karteller de öğrencilerin ellerinde yenilenerek, kullanıma hazır hale getiriliyor.

"Okuldan kolumuzda altın bilezikle mezun olacağız"

Metal Teknolojisi Bölümü 12'nci sınıf öğrencisi Abdulbaki Nişancı, 4 sene boyunca mesleğe dair birçok şey öğrendiğini söyleyerek, "Okulumuzda 4 sene boyunca kaynak öğrenmeye devam ettik. Gaz altı kaynağı, elektrot kaynağı, oksijen kaynağı öğrendik. Buradan kolumuzda altın bilezikle mezun olacağız" dedi.

Bir diğer öğrenci Yasin Bayrak ise ileride bu işi yapmak istediğini, "Okulda öğrendiğim işlerle ustalaştım. İleride bu işi yapmak istiyorum" sözleriyle dile getirdi.

"Atölyemizde özel sektörden gelen kişilerin ihtiyaçlarını karşılayan alüminyum kaynak yapılıyor"

Atölyede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Okul Müdürü Ensar Çeker, "Metal Teknolojisi Alanı öğrencilerimizin atölyede yapmış oldukları uygulamalardan biri de alüminyum kaynağıdır. Alüminyum kaynağı, örtülü elektrotla ve aynı zamanda gaz altı kaynak dediğimiz tungsten elektrotla yapılan bir kaynaktır. Atölyemizde özel sektörden gelen kişilerin ihtiyaçlarını karşılayan alüminyum kaynak yapılıyor. Alüminyum kaynağının üst kısmında oksit tabaka dediğimiz bir tabaka vardır, 2000 santigrat derece sıcaklığındadır. Bu ana metal 460 santigrat derecede erimeye başlar. Malzeme bu sıcaklığa ulaştıktan sonra kaynak yapılabiliyor. Dolayısıyla her kaynak için uygun olmayan bir kaynak tekniği olarak karşımıza çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"Atölyemizde birçok malzeme öğrencilerimiz tarafından kolaylıkla tamir ediliyor"

Öğrencilerin öğretmenleri gözetiminde birçok işi kolaylıkla yaptığını belirten Çeker, "Özel sektörden gelen jantlar olsun, değişik malzemelerin kaynağı olsun hepsi atölyemizde öğretmenler gözetiminde öğrencilerimiz tarafından kolaylıkla yapılıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Yerel
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