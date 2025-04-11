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Okulda kavga ihbarına giden okul polisine öğrencilerden sürpriz kutlama

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Okulda kavga ihbarına giden okul polisine öğrencilerden sürpriz kutlama Samsun'da okulda kavga ihbarına giden okul polisine öğrenci ve öğretmenler tarafından sürpriz yapıldı.

Okulda kavga ihbarına giden okul polisine öğrencilerden sürpriz kutlama

SAMSUN - Samsun'da okulda kavga ihbarına giden okul polisine öğrenci ve öğretmenler tarafından sürpriz yapıldı. Öğrenciler polise çiçek takdim edip pasta kesip Polis Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıldönümünü kutladılar.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Şehit Tayfun Pekel Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri Polis Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla okulda görevli okul polisi Murat Kaya'ya kutlama programı düzenlendiler. Okul polisi Kaya'ya okulun koridorunda kavga çıktığını haber verdiler. Kavgaya müdahale etmek için koşarak iddia edilen olay yerine giden polis memuru Murat Kaya öğrenci ve öğretmenlerin suprizi ile karşılaştı. Öğrenciler ve öğretmenler Kaya'nın polis bayramını kutlayıp çiçek takdim edip pasta kestiler ve müzik eşliğinde oynayıp unutulmaz bir gün yaşadılar. 27 yıllık polis memuru olup 2 yıldır da aynı okulda okul polisi olan Murat Kaya, duygulanarak öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - Yerel
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