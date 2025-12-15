Haberler

Öğretmenlere yönelik diyabet farkındalık eğitimi başarıyla tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle Muğla'da düzenlenen eğitim programında, öğretmenlere diyabetli öğrencilerle ilgili bilgi ve beceriler kazandırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "Okulda Diyabet Programı" kapsamında, Muğla İl genelindeki öğretmenlere yönelik önemli bir eğitima gerçekleştirildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi koordinasyonunda yürütülen eğitimler, "Büyüme, Obeziteye Yaklaşım ve Tip 1 Diyabet" konularına odaklanarak öğretmenlerin diyabetli öğrencilere doğru yaklaşım becerilerini artırmayı hedefledi. Eğitim programı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Gülay Can Yılmaz ve ekibinin katkılarıyla 13 ilçede düzenlendi. Yoğun ilgi gören uygulamalı eğitimlerle, il genelinde toplam 238 öğretmene ulaşılarak önemli bir farkındalık zemini oluşturuldu. Eğitimlerin, öğretmenlerin okullarda diyabetli öğrencilerin güvenliğini ve akademik başarısını destekleme konusundaki bilgi ve becerilerini önemli ölçüde güçlendirdiği belirtildi. Bu tür programların, okul ortamını diyabetli çocuklar için daha güvenli ve kapsayıcı hale getirmede kilit rol oynadığı vurgulandı. - MUĞLA

