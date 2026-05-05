Haberler

Okul saldırısında hayatını kaybeden çocukların ziyaretçileri eksik olmuyor

Okul saldırısında hayatını kaybeden çocukların ziyaretçileri eksik olmuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybeden çocukların mezarını ziyaret eden bir vatandaş, "Saldırganın bir mezarı dahi yok, varsa da nereye gömüldü bunları bizim milletimizin bilmesi hakkı. Bir namazı dahi kılınmadı" dedi.

Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybeden çocukların mezarını ziyaret eden bir vatandaş, "Saldırganın bir mezarı dahi yok, varsa da nereye gömüldü bunları bizim milletimizin bilmesi hakkı. Bir namazı dahi kılınmadı" dedi.

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen silahlı saldırıda 9 öğrenci ve bir öğretmen hayatını kaybetti. Saldırganın da öldüğü olayda 4 öğrenci yan yana Şeyh Adil Mezarlığı'nda defnedilmişti. Aradan geçen iki haftanın ardından çocukların mezarlarına ziyaretler sürüyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelen aileler çocukların mezarlarına çiçekler ekip Kur'an-ı Kerim okuyor.

"Onlar şehitler kervanına katıldılar"

Saldırganın mezarının dahi olmadığını söyleyen vatandaşlardan Mahmut Doğru, "Uzaktan da olsa dualarını yapanlar, Kur'an-ı okuyan vardır elbette, ancak bizler buralara gelip yavrularımızın kabirlerinde bir Fatiha okumak üzse de bir yandan da onur veriyor. Çünkü onlar şehitler kervanına katıldılar. Saldırganın bir mezarı dahi yok, varsa da nereye gömüldü bunları bizim milletimizin bilmesi hakkı. Bir namazı dahi kılınmadı. Oradaki imam abimize de teşekkür ederiz namazını kılmadığı için. Diyecek çok şey var. Ama dediğimiz gibi burada hüzün ve gözyaşı var" dedi.

Trabzon'dan gelen Serpil Topal ise, "Bizler Trabzon'dan geliyoruz. Çocukları ziyaret etmek için geldik. Çok üzgünüz. Allah'ım annelerine babalarına sabırlar versin. İnşallah bir daha olmaz. Katil zanlısının en büyük suçu anne ve babasında. Çünkü evde o kadar silah hiç saklanır mı? Tabii ki de sen evde o kadar silah saklarsan o çocuk da onları alır, istediği gibi hareket eder. Bunları ailesinin düşünmesi lazımdı" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

MHP lideri Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni teklif TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde birden
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık

Eylem Tok, acılı aile ile anlaştı
Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok
Barış Alper'i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var

Dev takımdan Barış Alper bombası!

İkinci el araç alacaklar dikkat! Ekspertiz raporlarında yeni dönem başlıyor

İkinci el araç alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor
Büyük tepki vardı! Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler

Gelen tepkilere hiç aldırmadılar

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok
Spor salonunda skandal görüntü! Kadınları gizlice kayda aldı

Spor salonunda skandal görüntü
Gittiğine bin pişman oldu! Fener'den kovulan Mourinho'ya büyük şok

Fener'den kovulan Mourinho'ya hayatının şoku