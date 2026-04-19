Şelale'nin 'Yetenekli' müdürü: Topu iki defa potaya, kendini öğrencilerinin gönüllerine soktu

Erzurum'da bir okul müdürünün öğrencileriyle bütünleştiği ve onların gönlünü kazandığı anlar takdir topladı. Topu iki defa potaya, kendini de öğrencilerinin gönüllerine sokan İbrahim Turan alkışı da hak etti.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bir okulun bahçesinde yaşananlar yürekleri ısıttı. Uzundere ilçesi Şelale İlk-Ortaokulu Müdürü İbrahim Turan, okul bahçesinde öğrencilerle vakit geçirirken topu ayağıyla basket potasına gönderdi, top uzun masefeden potaya girdi. Tamamen tesadüf eseri gerçekleşen bu isabetli vuruş, ilk anda hem öğrencileri hem de oradaki öğretmenleri hayrete düşürdü. O anların ardından çocuklarla futbol oynamaya devam eden Turan, bir kez daha deneme yaptı. İkinci denemesinde de topu potadan geçirmeyi başaran müdür, bu kez büyük bir heyecan yaşadı. Öğrenciler yaşanan anları alkışlarla karşılarken, okul bahçesi kısa süreliğine neşeli görüntülere sahne oldu.

Gündelik bir oyun sırasında ortaya çıkan bu an, hem öğrenciler hem de öğretmenler için unutulmaz bir hatıra olarak hafızalara kazındı. - ERZURUM

