Okul Kantininde Satılan Bileklik Tepki Çekti

Okul Kantininde Satılan Bileklik Tepki Çekti
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İstanbul Sultangazi'deki bir ilkokulun kantininde satılan haç işaretli bileklik, bir baba tarafından kaydedilen görüntülerle tepki topladı. Kızının kolundaki bilekliği gören baba, duruma karşı çıktı.

İstanbul Sultangazi'de bulunan bir ilkokulda, okul kantininde satılan bileklik üzerindeki haç işareti, tepkilere neden oldu. Okuldan dönen kızının kolundaki bilekliği gören baba, o anları kayıt altına alarak duruma tepki gösterdi.

Olay, 5 Haziran günü 50. Yıl İlköğretim Okulunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilkokul öğrencisi bir kız çocuğu, arkadaşında gördüğü bilekliği beğenince okul kantininden aynı bileklikten satın aldı. Küçük kız, eve geldiğinde aldığı bilekliği babasına gösterdi. Bileklik üzerindeki boncukları inceleyen baba, boncuklarda haç işareti olduğunu fark edince duruma tepki gösterdi ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde küçük kızın kolundaki bileklikte haç işaretleri olduğu görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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