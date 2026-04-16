Kahramanmaraş'ta Okul Saldırısında Hayatını Kaybeden 11 Yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil, Osmaniye'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

(OSMANİYE) - Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan okul faciasında hayatını kaybeden öğrenciler arasında yer alan 5. sınıf öğrencisi Adnan Göktürk Yeşil, memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5. sınıf öğrencisi Adnan Göktürk Yeşil için Haruniye Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Yeşil, daha sonra Yeşiller Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Seydi Gülsoy ve Derya Yanık, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Defin sırasında Yeşil'in ailesinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Kaynak: ANKA