Öğretmenlerin yaralandığı asansörün tescilsiz olduğu ortaya çıktı

Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi, Çaycuma ilçesindeki bir ortaokulda 5 öğretmenin bindikleri asansörün halatı koparak düşmesi nedeniyle yaralandığı kazada asansörün tescilsiz olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Dün Çaycuma ilçesi Pehlivanlar Mahallesi'nde bulunan İmam Hatip Ortaokulu'nda asansöre binen 5 öğretmen 1. kattan zemin kata indikleri esnada halat kopmuş ve yaklaşık 3 metreden aşağı düşen asansördeki öğretmenler kazayı hafif sıyrıklarla atlatmıştı. Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yaşanan olayla ilgili tutanak tutulduğu ve tutanağın Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderildiği bildirildi. Yaşananların ardından okulda incelemelerde bulunan Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi yetkilileri, asansörün tescil başvurusu yapılmadan kullanıma açıldığını tespit etti.

Şube Başkanı Birhan Şahin, kullanım izni verilmeyen asansörlerin kullanılmaması gerektiğini açıkladı. Şahin, "Basında yer alan haberde Çaycuma ilçesi Pehlivanlar Mahallesi'nde bulunan İmam Hatip Ortaokulu'nda 1. kattan zemin kata düşen asansörde öğretmenlerin yaralandığı bilgisi yer almaktadır. Öncelikle kazada yararlanan öğretmenlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tarafımızca yapılan ilk incelemede, haberde bahsedilen asansörün tescilsiz olduğu, ilgili idareye tescil başvurusu yapılmadan kullanıma açıldığı görülmüştür. Yine alınan ilk bilgilere göre adı geçen kaza asansörün halatının kopması nedeniyle değil, birinci kattan zemin kata inileceği esnada katından kaçan asansörün kuyu dibindeki tamponlara çarpması sonucu meydana gelmiş ve içindekiler sarsıntıdan etkilenmiştir. Bir kez daha vurgulama gereği duyuyoruz ki, asansörlerin nasıl hizmete alınacağı ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatta açıkça belirtilmektedir. Asansör kullanıma sunulmadan önce asansörün tescili onayı için A tipi muayene kuruluşuna yani odaya başvurulur. Yapılacak çeşitli kontrol ve testler sonucunda asansörün kusursuz olduğu tespit edilirse yeşil etiket verilir ve bu etiket asansör kabininin iç kısmına yapıştırılır. Daha sonra yaptırıcı, asansörün dosyası ile birlikte ilgili idareye belediye, İl Özel İdaresine başvurur ve asansörü tescil ettirir. Tescil işleminden sonra asansör kullanıma açılabilir. Henüz tescillenmemiş asansörün bina sorumlusu ve yetkililerince hizmete alınmaması gerekmektedir. Vatandaşlarımızdan ricamız bu tür imalatlardan uzak durmaları, kullanmamaları ve çevrelerinde tespit ettikleri yapı tekniğine uygun olmayan denetim dışı yapıları ilgili belediyelere ya da oda yetkililerine bildirmeleridir" dedi. - ZONGULDAK