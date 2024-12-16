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Öğretmenler, 'Bir Çayınızı İçeriz' Projesi ile Öğrencilerini Evlerinde Ziyaret Ediyor

Öğretmenler, 'Bir Çayınızı İçeriz' Projesi ile Öğrencilerini Evlerinde Ziyaret Ediyor
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, öğretmenler minik öğrencilerini evlerinde ziyaret ederek okul-veli iş birliğini güçlendiriyor ve çocukların gelişim süreçlerine dair daha fazla bilgi edinme fırsatı buluyor.

"Bir Çayınızı İçeriz" Projesi ile öğretmenler minik öğrencilerini evlerinde ziyaret ediyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, "Bir Çayınızı İçeriz" projesi kapsamında öğretmenler, öğrencilere daha yakın olabilmek ve okul-veli iş birliğini güçlendirmek amacıyla öğrencilerinin evlerini ziyaret ediyor.

Öğrencilerin evlerinde yapılan ziyaretler, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki bağı kuvvetlendiriyor. Çocukların gelişim süreçlerine dair daha kişisel bilgiler edinilmesi sağlanırken, ailelerin de çocuklarının eğitimine daha fazla ilgi göstermeleri teşvik ediliyor.

Bu proje sayesinde öğretmenler, öğrencilere yönelik daha etkili rehberlik yapma imkanı buluyor ve öğrencilerin okul hayatındaki başarılarını artırmak adına önemli bir fırsat elde ediyorlar. Öğrencilerin ev ortamında gözlemlenmesi, öğretmenlere öğrencilerin yaşam koşulları hakkında değerli bilgiler sunarak, daha kapsamlı bir destek sağlıyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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