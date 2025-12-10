Öğretmenden öğrencilerine kestane sürprizi

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Kuşburnu İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Güler Atagün, öğrencilerine unutamayacakları bir sürpriz yaptı. Soğuk kış günlerinde sınıf ortamını daha sıcak ve neşeli hale getirmek isteyen Atagün, kendi elleriyle hazırladığı kestaneleri pişirerek öğrencilerine ikram etti.

Sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan öğrenciler, öğretmenlerinin jestiyle hem keyifli anlar yaşadı hem de sıcak kestanelerle ısındı. Öğretmen Güler Atagün, amaçlarının öğrencilerle güçlü bir bağ kurmak ve okulun onlar için daha eğlenceli bir ortam olmasını sağlamak olduğunu belirtti.

"Çocuklarımız mutlu olsun, kendilerini özel hissetsinler. Onların yüzündeki gülümseme bizim için en büyük motivasyon" diyen Atagün, benzer etkinlikleri fırsat buldukça devam ettirmeyi planladığını söyledi.

Kuşburnu İlkokulu'nda gerçekleşen bu küçük ama anlamlı etkinlik, hem öğrencilerin hem de velilerin takdirini topladı. Sıcak kestaneler etrafında buluşan çocuklar, öğretmenlerinin jestiyle unutulmaz bir gün yaşadı. - AĞRI