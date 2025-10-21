Haberler

Öğretmenden Kahramanlık Örneği: Boğulma Tehlikesindeki Öğrencisini Kurtardı
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, öğretmen Asuman Keskin, boğulma tehlikesi geçiren öğrencisi Ahmet Yasin Aslan'ı Heimlich manevrası ile kurtararak büyük bir kahramanlık sergiledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü de öğretmeni tebrik etti.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde görev yapan bir öğretmen, öğrencisinin hayatını kurtararak büyük bir kahramanlık örneği sergiledi.

23 Temmuz Ortaokulunda yaşanan olayda öğrenci Ahmet Yasin Aslan boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine öğretmen Asuman Keskin, Heimlich manevrası yaparak öğrenciyi hayata döndürdü.

Bu duyarlı davranış üzerine Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, okula giderek öğretmen Asuman Keskin ve öğrenci Ahmet Yasin Aslan'ı sınıfta ziyaret etti.

Müdür Gazioğlu, gösterdiği soğukkanlılık ve örnek davranıştan dolayı öğretmen Asuman Keskin'e teşekkür ederken, öğrenci Ahmet Yasin Aslan'ı geçmiş olsun dilekleriyle sevindirdi.

Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Duyarlılığı ve örnek davranışı dolayısıyla öğretmenimize teşekkür ediyor, öğrencimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
