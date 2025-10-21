Öğretmenden Kahramanlık Örneği: Boğulma Tehlikesindeki Öğrencisini Kurtardı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde görev yapan bir öğretmen, öğrencisinin hayatını kurtararak büyük bir kahramanlık örneği sergiledi.

23 Temmuz Ortaokulunda yaşanan olayda öğrenci Ahmet Yasin Aslan boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine öğretmen Asuman Keskin, Heimlich manevrası yaparak öğrenciyi hayata döndürdü.

Bu duyarlı davranış üzerine Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, okula giderek öğretmen Asuman Keskin ve öğrenci Ahmet Yasin Aslan'ı sınıfta ziyaret etti.

Müdür Gazioğlu, gösterdiği soğukkanlılık ve örnek davranıştan dolayı öğretmen Asuman Keskin'e teşekkür ederken, öğrenci Ahmet Yasin Aslan'ı geçmiş olsun dilekleriyle sevindirdi.

Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Duyarlılığı ve örnek davranışı dolayısıyla öğretmenimize teşekkür ediyor, öğrencimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi. - ERZURUM