Öğretmen Ümit Bartın, Yaralı Güvercini Kurtardı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğa gözlemcisi kimliğiyle tanınan öğretmen Ümit Bartın'ın fark ettiği yaralı güvercin kurtarıldı.

İlçe merkezinde bir derenin içine düşmüş ve yaralanmış bir güvercini fark eden öğretmen Ümit Bartın, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, suyun içinde çaresizce çırpınan güvercini titiz bir çalışmayla dereden çıkardı. Öğretmen Bartın ve itfaiye erlerinin ortak gayretiyle güvercin, hızla veterinere ulaştırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan güvercin, daha sonra sağlığına kavuşmuş bir şekilde doğal ortamına geri bırakıldı.

Öğretmen Ümit Bartın'ın çevreye ve canlılara yönelik bu hassasiyeti, çevredeki vatandaşlar tarafından büyük bir takdirle karşılandı. Vatandaşlar, duyarlı öğretmen ve başarılı kurtarma operasyonunu gerçekleştiren itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - HAKKARİ