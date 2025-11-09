Gölbaşı'nda Sağlıklı Yaşam İçin Eğitim Çalışmaları
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki çeşitli okullarda, öğrencilerde sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla gerçekleştirilen eğitim çalışmaları, 582 öğrenciye ulaştı. Eğitimlerde sağlıklı beslenme, kişisel hijyen ve ergenlik dönemi konularında bilgilendirmeler yapıldı. Okul yönetimi, bu tür farkındalık çalışmalarının yıl boyunca devam edeceğini açıkladı.
Sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması hedefiyle düzenlenen etkinlik kapsamında, Cumhuriyet Ortaokulu, Şehit Musa Vuruşkan Ortaokulu, Şehit Ahmet Demir Ortaokulu, 1 Nisan Anaokulu, Atatürk İlkokulu, Yunus Emre Anadolu Lisesi ve Gölbaşı Anadolu Lisesi öğrencilerine eğitim verildi.
Lisenin sağlık hizmetleri alanı öğretmenleri ile rehber öğretmeninin katılımıyla yürütülen çalışmalarda, öğrencilere sağlıklı beslenme alışkanlıkları, kişisel hijyen ve ergenlik dönemi konularında bilgilendirme yapıldı.
Toplam 582 öğrenciye ulaşan eğitimlerde, öğrencilerin günlük yaşamda daha bilinçli ve sağlıklı davranışlar kazanmaları amaçlandı. Okul yönetimi, benzer farkındalık çalışmalarının yıl boyunca devam edeceğini belirtti. - ADIYAMAN