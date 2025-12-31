Haberler

Türk Kızılay Vezirköprü'de 88 öğrenciyi giydirdi

Türk Kızılay Vezirköprü'de 88 öğrenciyi giydirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Türk Kızılay, Kabalı İlk ve Ortaokulu'ndaki 88 öğrenciye kışlık kıyafet ve ayakkabı hediye etti.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde öğrencilere Türk Kızılay tarafından kış hediyesi takdim edildi.

Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanlığı tarafından Kabalı İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, okulda eğitim gören 88 öğrenciye kışlık kıyafet ve ayakkabı hediye edildi. Programa Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Burak Akça, Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanı Bekir Kurtoğlu ile Kızılay yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Şube Başkanı Bekir Kurtoğlu, "Bu soğuk kış günlerinde öğrencilerimize bir nebze destek olabilmek bizi mutlu ediyor. Bugün Kabalı'da eğitim gören öğrencilerimizin tamamına kışlık hediyelerini teslim ettik" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Otizmli öğrencisini merdivenden iten okul müdürüne tahliye

Otizmli öğrencisini merdivenden iten okul müdürü hakkında yeni gelişme
Trabzonspor'dan, TFF'ye Galatasaray için başvuru

Trabzonspor'dan, TFF'ye Galatasaray için başvuru
500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

500 yıllık gelenek! Kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı
Niğde'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Yaşlı çiftin şüpheli ölümü! Bulgular tek bir ihtimali işaret ediyor