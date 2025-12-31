Türk Kızılay Vezirköprü'de 88 öğrenciyi giydirdi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde öğrencilere Türk Kızılay tarafından kış hediyesi takdim edildi.

Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanlığı tarafından Kabalı İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, okulda eğitim gören 88 öğrenciye kışlık kıyafet ve ayakkabı hediye edildi. Programa Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Burak Akça, Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanı Bekir Kurtoğlu ile Kızılay yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Şube Başkanı Bekir Kurtoğlu, "Bu soğuk kış günlerinde öğrencilerimize bir nebze destek olabilmek bizi mutlu ediyor. Bugün Kabalı'da eğitim gören öğrencilerimizin tamamına kışlık hediyelerini teslim ettik" dedi. - SAMSUN