Öğrencilere avukatlık mesleği anlatıldı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğrencilerine, avukatlık mesleği tanıtıldı.

Kariyer günleri etkinlikleri çerçevesinde Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi tarafından okul öğrencilerine Hukukçular Derneği Adıyaman İl Temsilcisi Avukat Ahmet Işık ve Avukat Büşra Şeyma Yalçın tarafından avukatlık mesleğiyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme seminerine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Avukatlık mesleğiyle ilgili bilgiler veren Avukat Ahmet Işık ve Avukat Büşra Şeyma Yalçın, avukat olmak isteyen öğrencilere ise cübbe giydirdi. Öğrencilerin akıllarına takılan sorular ise tek tek cevaplandırıldı. Etkinlik esnasında sorulan sorulara doğru cevaplar veren öğrencilere ise kitap hediye edildi.

Yapılan etkinlikten dolayı öğrencilerin oldukça keyif aldığını dile getiren Okul Müdürü İmam Şimşek, "Adıyaman'da yeni bir okuluz ve okul sloganımız ise Adıyaman'ın güneşe bakan yüzü diyoruz. Bu sloganımız doğrultusunda akademik hedefleri olan öğrencilere dönük kariyer günleri etkinliği düzenledik. Bu etkinliğimiz oldukça verimli geçerek öğrencilerimiz avukatlık mesleği hakkında bilgi sahibi oldular. Bizleri kırmayarak öğrencilerimiz ile bir araya gelip bilgilendirmelerde bulunan Avukat Ahmet Işık ve Avukat Büşra Şeyma Yalçın'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapılan bilgilendirmeler sonrasında bilgilendirmelerde bulunan avukatlara Okul Müdürü İmam Şimşek tarafından çiçek takdim edildi. - ADIYAMAN