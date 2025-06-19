Öğrencilerden Engelli Arkadaşlarına Anlamlı Destek

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki Hürmüs Ayaydın İlkokulu 3/D sınıfı öğrencileri, Kurban Bayramı harçlıklarını biriktirerek aldıkları 6 akülü tekerlekli sandalyeden ilkini, aynı okulda eğitim gören serebral palsi hastası 9 yaşındaki arkadaşları Hira Aşıcı'ya hediye etti.

Toplam 24 öğrenciden oluşan 3/D sınıfı, öğretmenleri ve velilerinin desteğiyle örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda harçlıklarıyla 50'nin üzerinde yetim çocuğa kıyafet alan öğrenciler, bu kez engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla harekete geçti.

Bayram boyunca harçlıklarını biriktiren öğrenciler, 6 adet akülü tekerlekli sandalye aldı. İlk hediye ise okulda eğitim gören serebral palsi hastası olan Hira Aşıcı'ya verildi. Yeni sandalyesine kavuşan küçük Hira, büyük bir mutluluk yaşadı.

"Türkiye'ye örnek olsun istiyoruz"

Öğrenci velisi Esma Taş, çocuklarının bu projeye gönülden bağlandığını belirterek şunları söyledi: "Çocuklarımız Ramazan Bayramı'nda yetim çocuklara kıyafet aldı. Kurban Bayramı'nda ise engelli arkadaşlarına destek olmak istediler. 3/D sınıfı olarak hep birlikte harçlıklarını biriktirdik, esnaflardan da destek aldılar. Biz veliler de çocuklarımıza destek verdik. 6 adet akülü sandalye aldık. İlkini okul arkadaşları Hira'ya hediye ettik. Bu projenin Türkiye'ye örnek olmasını diliyoruz"

"Hira'nın da arkadaşlarıyla oynamaya ihtiyacı vardı"

Hira'nın annesi Sibel Aşıcı ise yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: "Çok duygulandım, çok mutlu oldum. Böyle bir projede yer almak bize nasip oldu. Hira 9 yaşında ve serebral palsi hastası. Onun da arkadaşlarıyla birlikte oyun oynama ihtiyacı vardı. Bu hediye onun için büyük bir mutluluk oldu. Okul idaresine, öğretmenlerimize ve çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah herkese böyle güzellikleri nasip etsin." - AYDIN