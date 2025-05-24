Öğrencilerden Anlamlı Bağış: Mavi Kapak ve Tekerlekli Sandalye

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Saffet Şeker İlkokulu 3-B sınıfı öğrencileri sene başından bu yana öğretmenleri Serpil Sevin hanımın yönlendirmeleri ile biriktirdikleri mavi kapakları Bozüyük Engelliler Derneğine bağışladılar.

Kapakların yanı sıra bir tekerlekli sandalye alan 3-B sınıfı öğrencileri geri dönüşümün önemini bir engelliye destek olmanın huzurunu yaşadılar. Öğrenciler bizzat medikale gidip tekerlekli sandalyeyi satın alarak Engelliler Derneğine götürdülür. Tekerlekli sandalyeyi derneğe bağışlama kısımlarına katılıp tecrübe etmiş oldular. Dernek üyeleri, okul yönetimine, 3-B sınıfı öğretmeni Serpil Sevin'e, öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiler.

Dernek Başkanı Nursel Topal ve dernek üyeleri de elleriyle hazırladıkları anahtarlıkları küçük yaşta büyük farkındalık oluşturan çocuklara hediye ettiler. - BİLECİK