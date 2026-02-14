Şehit Ercan Eker İlkokulu Öğrencileri Kaymakamı Ziyaret Etti

DÜZCE (İHA) – Şehit Ercan Eker İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, kamu hizmetlerinin işleyişine dair merak ettikleri soruların yanıtını teorik bilgilerini uygulamayla pekiştirdi.

Gölyaka ilçesinde Şehit Ercan Eker İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, Hayat Bilgisi dersi kapsamında işlenen yönetim birimlerini tanıyalım konusu çerçevesinde Kaymakam Mehmet Bircan'ı makamında ziyaret etti. Öğrenciler, ilçedeki yönetim birimlerinin görev ve sorumlulukları hakkında bilgi alarak, kamu yönetiminin işleyişini yerinde gözlemleme imkanı buldu. Öğrencilere kaymakamlık kurumunun çalışmaları anlatıldı, merak ettikleri sorular yanıtlandı. Öğrenciler, kamu hizmetlerinin nasıl yürütüldüğünü yakından tanıma fırsatı elde ederken, teorik bilgilerini uygulamalı olarak pekiştirdi. Öğrenciler için hem eğitici hem de keyifli geçen program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - DÜZCE