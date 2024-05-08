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Öğrenciler İsrail'i protesto etti

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Nevşehir'de öğrenciler; İsrail'in Gazze ve Refah'a yönelik kara saldırısına tepki gösterisi düzenledi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri, üniversite sosyal tesisleri önünde bir araya gelerek İsrail'in Gazze ve Refah'a yönelik saldırılarını protesto etti.

Öğrenciler İsrail'i protesto etti

NEVŞEHİR - Nevşehir'de öğrenciler; İsrail'in Gazze ve Refah'a yönelik kara saldırısına tepki gösterisi düzenledi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri, üniversite sosyal tesisleri önünde bir araya gelerek İsrail'in Gazze ve Refah'a yönelik saldırılarını protesto etti. Düzenlenen programa Nevşehir Haca Bektaş Veli Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, akademik ve idari personeller, bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Düzenlenen protesto programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. İlahiyat fakültesi öğrencileri Kuran-ı Kerim okuduktan sonra Filistin başta olmak üzere tüm dünyada zulüm gören Müslümanlar için dua edildi.

Öğrenciler önce tekbir getirdi, sonrasında 'kahrolsun İsrail, yok olacaksınız', 'katil İsrail, Filistin'den defol' şeklinde slogan attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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