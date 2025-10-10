Haberler

Öğrenciler İçin Sucuk Ekmek Etkinliği Düzenlendi

Güncelleme:
Afyonkarahisar İhsaniye Beyköy Ortaokulu, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi öğrencilerini sevindirmek amacıyla sucuk ekmek etkinliği düzenledi. Etkinlik, okul yönetimi ve öğretmenler tarafından gönüllü olarak finanse edildi.

Afyonkarahisar İhsaniye Beyköy Ortaokulu yönetici ve öğretmenleri, öğrenciler için kendi imkanlarıyla düzenledikleri sucuk ekmek etkinliğiyle çocukları sevindirdi.

İhsaniye Beyköy Ortaokulu Müdürü Aykut Edebali ve okul öğretmenleri, sosyal etkinlik çerçevesinde anlamlı bir organizasyona imza attı. Beyköy İlk ve Ortaokulu öğrencilerine, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi moral vermek amacıyla sucuk ekmek ikram edildi.

Etkinliğin tüm masrafları, okul müdürü ve öğretmenler tarafından gönüllü olarak karşılandı. Tamamen öğrencileri mutlu etmek ve eğitim sürecine keyifli bir başlangıç sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik, hem öğrenciler hem veliler tarafından büyük takdir topladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
